Viktor Hovland vant USAs amatørmesterskap i golf

sport

Den norske 20-åringen har storspilt hele uken og utklasset den ene konkurrenten etter den andre. Han dominerte også mot Bling, og kampen var avgjort da han hadde seks hulls ledelse med fem igjen å spille.

Det norske stortalentet festet grepet ved å vinne fire hull på rad fra 8. til 11. hull. Etter de første 18 av de 36 hullene i finalen hadde han fire hulls ledelse.

Han ledet på det meste med fem hull under den første runden, men Bling kjempet hardt om hvert eneste hull, reduserte ledelsen til fire og var nær ved å vinne det siste hullet før pausen.

Etter pausen spilte Hovland sikkert og slapp ikke motstanderen innpå seg. Mot slutten dro han fra igjen, og kampen var over etter 31 spilte hull.

Blant tidligere vinnere av USAs amatørmesterskap er golflegender som Tiger Woods, Phil Mickelson, Jack Nicklaus og Arnold Palmer.

Superslag

Hovland imponerte med presise utslag, innspill og putter, og ikke minst de gangene han havnet i trøbbel. På 4. hull havnet ballen i en bratt skrent ned mot stranden, og det luktet dropp og straffeslag, men nordmannen fant ballen i buskaset og sendte et fantastisk innspill som landet bare noen centimeter fra hullet. Han greide birdie og tok en ledelse han aldri ga fra seg.

Med sitt storspill fra 8. til 11. hull sikret han seg et klart overtak. Bling reduserte da Hovland fikk bogey på 17. hull og øynet ny redusering da nordmannens utslag havnet i en steinrøys på 18. hull, men Hovland droppet ballen og greide par tross straffeslaget.

Utklassing

Totalt vant Hovland 11 hull og tapte bare fem i finalen. Han ledet med fire etter 28 spilte hull, men så vant han de to neste. Da begge spillere fikk par på 31. hull var finalen over.

Hovland starter snart på sitt tredje år på Oklahoma State-universitetet, mens 18-årige Bling er 2.-årsstudent på UCLA i Los Angeles. Nordmannens collegetrener Alan Bratton var hans caddie under USA-mesterskapet.

Gjennom seks utslagsrunder lå Hovland under etter bare ett hull. Han vant 43 av de 104 hullene han spilte i matchplay.

Allerede med finaleplass hadde Hovland sikret billett til majorturneringene US Masters og US Open neste år. Masters spilles som alltid i Augusta, Georgia, mens US Open i 2019 skal spilles i Pebble Beach, på en bane han allerede har vist at han mestrer.

(©NTB)