Ny remis for Carlsen i St. Louis

Med svarte brikker fikk verdensmesteren tidlig et lite overtak på Anand, men ikke nok til at inderen for alvor kom på defensiven. I stedet jevnet stillingen i partiet seg ut, og til slutt fant ingen av spillerne noen flere potensielt seiersgivende trekk.

Dermed endte duellen i remis.

Carlsen og Anand møttes til VM-kamp både i 2013 og 2014. Begge ganger gikk nordmannen seirende ut av duellen.

Onsdag møter verdensmesteren nederlandske Wesley So i femte runde i Sinquefield Cup.

Carlsen jakter sin første seier i den prestisjetunge turneringen i St. Louis siden 2013. Både i 2014, 2015 og 2017 ble han nummer to.

Det kan imidlertid bli tøft å gå til topps. Sju av verdens ti beste spillere er i startfeltet.

Ekstra spenning knytter det seg til 7. runde lørdag. Da skal Carlsen opp mot Fabiano Caruana, sannsynligvis deres siste møte før VM-duellen i London i november.

Sinquefield Cup avsluttes 27. august.

