Strive-sjefen: – Folk vil ikke betale for alt mulig annet enn ligaene de selv vil se

Han er høyt oppe etter en vellykket lansering av Strive Sport, strømmetjenesten som viser italiensk Serie A og spansk La Liga i Norge, Sverige og Danmark.

– Tilstrømmingen av kunder er langt over forventningene. Jeg kan ikke gå ut med eksakte tall for Norge, men det blir alltid sagt at i Norge er det bare Premier League som gjelder. Det er ikke inntrykket vi sitter igjen med. Både i Norge og Danmark, som jo er to ganske like land, er det betydelig interesse, sier Hysén til NTB.

Og han er tydelig på hvorfor folk velger den nye strømmetjenesten.

– Markedet har dels gitt et signal om at man liker de to ligaene, men også fordi man utelukkende kan kjøpe de ligaene og sportene man vil ha. Folk er lei dyre kanalpakker. Folk vil ikke betale for alt mulig annet enn ligaene de selv vil se. Seerne er blitt digitalisert og de liker å velge. Man kan ikke ha det slik at man må betale for 20 ting man ikke vil ha, sier Hysén.

Ser til musikkbransjen

Strive Sport ble lansert i forbindelse med helgens serieåpning i Italia og Spania.

– Dette er framtiden. Nå kan kundene velge. Hadde du kunnet velge Champions League separat, hadde det også vært ettertraktet. Jeg er helt overbevist om at vi er like ved at seerne selv kan plukke sine godbiter. Teknikken tillater det, men aktørene som sitter på kanalpakkene er ikke interessert i å splitte pakker som de tjener gode penger på.

– Men vi trenger ikke se lenger enn til musikkbransjen. Der er det mange strømmetjenester. Det vil alltid være noen som tilbyr en helt annen fleksibilitet, og det merker vi at markedet har respondert på, sier IMG-toppen.

Opplæringskurve

Lanseringen av den nye strømmetjenesten gikk stort sett vellykket.

– Vi håndterer pågangen, samtidig er dette avansert teknologi. Det handler ikke bare om TV-signalet ut til seerne, men hvilke løsninger, apparater, nettlinjer og apper de bruker. Det kan tolkes som feil på signalet, men egentlig være noe helt annet.

– Og vi vet at vi har en opplæringskurve overfor våre seere. En del kunder må vi veilede, men dette jobber vi for fullt med å håndtere. Noen fikk trøbbel, og det ser man i sosiale medier, men ofte handler det bare om å justere egne innstillinger. Oppsummert var åpningshelgen veldig bra.

Konkurrenten fikk trøbbel

– Men vi skal oppdragere tjenesten, blant annet med lokale kommentatorer.

– Hva tenker du om Sumo-problemene hos en av konkurrentene i går?

– Jeg har lest om det. Det er tøft å komme borti noe slikt. Jeg er veldig glad for at vi slapp den runden. De har jo holdt på lenge, men vi ser jo av og til at selv lineære kanaler går i svart. Det hadde ikke vært noen morsom start. Nå har vi kjørt en helg og ting har fungert. Nå kaster vi oss over å ta nye steg. Vi tar alle tilbakemeldinger av ulik art på alvor, sier IMG Nordic-sjef Hysén.

