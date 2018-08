Molde mistet solid borteresultat mot Zenit

sport

Lenge lå MFK an til å få med seg et sterkt utgangspunkt fra St. Petersburg. Miha Mevljas scoring helt på tampen ødela derimot mye. Romsdalslaget må score minst to mål i returoppgjøret for å ta seg til europaligaens gruppespill.

Alt glapp i løpet av de siste 20 minuttene. Inntil utligningen hadde Molde spilt en solid bortekamp, men det røynet skikkelig på etter 1-1-målet signert Zenits stjernespiss Artem Dzjuba.

– Det er tre mål vi kunne avverget, og det er skuffende, men jeg tror fortsatt vi har en sjanse, sa Molde-manager Ole Gunnar Solskjær til Romsdals Budstikke etter kampen.

Moldes viktige bortemål kom tre minutter før pause. Etter en lang ball fra MFK-keeper Andreas Linde fluktet Petter Strand den videre med hodet inn i feltet. Der sto Mevlja klar til å stange unna, men klareringen endte rett foran Hestad på 16 meter.

Med høyrefoten skjøt 23-åringen lavt via stolpen og i nettet bak Zenits målvakt Andrej Lunev.

Trykk

Det skulle ikke bli norsk seier i St. Petersburg. Utover i annen omgang fikk hjemmelaget et trykk på Molde, og i det 71. minutt kom 1-1-scoringen. Dzjuba knuste Vegard Forren i boksen og headet inn utligningen.

I forkant av målet rotet Hestad bort ballen til Aleksander Anjukov, som spilte videre til Sebastian Driussi. Argentineren la så inn i feltet, der Dzjuba steg til værs og ordnet hjemmejubel.

Ti minutter før slutt skulle Zenit også få 2-1-målet. Innbytter Anton Zabolotnij scoret på en returball via Ruben Gabrielsen. Rett før hadde Dzjuba dratt av Babacar Sarr og fått stolpetreff.

Dessverre for Molde stoppet det ikke der. I siste ordinære minutt økte Mevlja til 3-1 fra kort hold i kjølvannet av en corner.

Stolpetreff

MFK fikk kjørt seg litt i åpningsminuttene. De russiske vertene dominerte og hadde en ball i stolpen etter tolv minutters spill. Hernani smakte på aluminiumen da brasilianeren styrte videre et skudd fra Dzjuba.

Det skulle vise seg å bli det farligste hjemmelaget hadde å komme med de første 45 minuttene. Molde ble stadig mer komfortabel i Zenits storstue, og Ole Gunnar Solskjærs utvalgte begynte etter hvert å yppe seg.

Fredrik Aursnes sto for MFKs første sjanse i kampen. I det 21. minutt fikk han en tå på Hestads innlegg langs bakken, men ballen gikk rett til side for den ene stolpen.

Zenit hadde flere russiske VM-helter i startoppstillingen torsdag. Målsniken Dzjuba noterte seg for tre fulltreffere under verdensmesterskapet på hjemmebane. Russland tok seg helt til kvartfinale.

Returkampen spilles på Molde stadion torsdag i neste uke.

(©NTB)