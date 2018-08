Sarpsborg øyner lukrativt gruppespill: – Vi gikk rett i strupen på dem

sport

Bortekampen i Israel blir en spennende affære for alle som liker norsk fotball. Sarpsborg har en alle tiders mulighet til å ta seg til gruppespillet i europaligaen etter det gode utgangspunktet i torsdagens kamp i siste kvalifiseringsrunde.

– Vi fulgte kampplanen og gikk rett i strupen på dem. Det var kanskje en litt voldsom start, men vi sier ja takk til det. Vi gjorde oss fortjent til det ved å gå høyt i banen og stresse dem. Det er all honnør til oss. Gutta la ned en fantastisk jobb i dag, sa Sarpsborg-kaptein Joachim Thomassen til NTB etter den sterke seieren.

Det eksploderte fra start foran et rekordstort publikum på Sarpsborg stadion. Hele 6363 tilskuere fikk med seg pangåpningen til de blåhvite.

Ett minutt og elleve sekunder var spilt da Sarpsborg tok ledelsen. Et tilsynelatende ufarlig frispark av 20 år gamle Tobias Heintz gikk rett igjennom feltet via en stuss i kunstgresset og i mål på bakre stolpe. Ingen var borti ballen på veien. Dermed var sjokkåpningen et faktum, og Heintz kunne juble for en tidlig scoring sammen med lagkameratene.

Seks minutter senere var det duket for 2-0. Patrick Mortensen ble sparket i fjeset av Eitan Tibi på vei igjennom, og straffesparket var soleklart. Tibi ble også fortjent belønnet med gult kort. Matti Lund Nielsen scoret sikkert fra 11-meteren utenfor rekkevidden til Maccabi Tel Avivs keeper Predrag Rajkovic.

Slo tilbake

Nye seks minutter var spilt da israelerne utlignet på straffe. Tidligere Vålerenga-spiss Vidar Örn Kjartansson ble felt av Joonas Tamm, og islendingen var like sikker som Sarpsborgs Nielsen.

Det var selvsagt et svært viktig bortemål for Maccabi Tel Aviv. Bortelaget var farlig frampå en rekke ganger utover i 1. omgang, men uten at det ga mer uttelling enn de tre målene som kom før kvarteret var spilt.

Sarpsborg-trener Geir Bakke var ikke helt fornøyd med utviklingen fram mot pause.

– Vi begynte å slurve litt på detaljer, og det var nok til at de bet seg fast og kom inn i kampen. Det siste kvarteret av 1.-omgangen var de veldig gode, sa Bakke til NTB.

Maccabi Tel Aviv er ingen novise i fotballsammenheng. Klubben har vært i gruppespillet i europaligaen de to siste sesongene, og i 2015/2016-sesongen var de til og med i mesterligaens gruppespill.

Men det spørs om de ikke koste seg så godt i 17 varmegrader, plaskregn og på vått kunstgress.

Dessuten var det flere Sarpsborg-spillere som var skikkelig i dytten, blant dem 1-0-scoreren Tobias Heintz.

Bruduljer

Mens Amin Askar var flyttet over til høyrekanten, fikk Heinz tillit på venstrekanten. Heinz skapte nye bruduljer da han dundret til fra langt hold i starten av 2. omgang, men skuddet hans gikk like utenfor fra rundt 25 meters hold.

Heintz hadde også et skummelt skudd med venstrebeinet like etter 3-1-scoringen. Dessverre for hjemmelaget gikk skuddet like utenfor også denne gangen.

Det spørs om ikke Sarpsborg var litt heldige med 3-1-scoringen ni minutter etter hvilen. TV-bildene av Predrag Rajkovics felling av Rashad Muhammed viste at den nok skjedde så vidt utenfor 16-meteren, men det brydde selvsagt ingen i Sarpsborg seg om. Og ikke at det spilte noen rolle heller. Dømt er dømt, og Patrick Mortensen scoret selvsikkert fra krittmerket med Maccabi Tel Avivs keeper sendt i motsatt retning av ballen.

(©NTB)