Kirkevold målløs i comeback

AGF er fortsatt eneste ubeseirede lag i superligaen, men fredagens seier var kjærkommen ettersom laget sto med fem uavgjorte og bare en seier på de seks første kampene.

– Med seieren i dag kan vi si at vi har fått en veldig god sesongstart. Jeg elsker og motiveres av å arbeide et sted fotball betyr så mye for så mange, sa AGF-trener David Nielsen. Aarhus-laget omgis av enorm interesse i Danmarsk nest største by.

Gjestene utnyttet en dødball til å ta ledelsen etter ti spilte minutter. Et hjørnespark fra Bror Blume fant Mustafa Aminis hode, og Hobro-keeper Jesper Rask greide ikke å stoppe avslutningen.

Hobro har sluppet inn minst to mål i hver kamp så langt i sesongen, og laget greie ikke å stoppe den rekken. AGF-kaptein Jens Stage overlistet Rask på innlegg fra høyreback Dino Mikanovic tidlig i 2. omgang, og gjestene kunne enkelt kontrollere inn tre poeng.

Hobro kom ikke til mange sjanser, og Aleksandar Jovanovic i AGF-målet holdt nullen uten store problemer. Kirkevold scoret 22 seriemål forrige sesong og ble målkonge i superligaen, men denne sesongen har han til gode å åpne målkontoen.

Fredagens kamp var hans første siden serieåpningen midt i juli, da han måtte ut med skade. Han kom til sin beste sjanse midt i første omgang, men skuddet gikk utenfor.

AGF er på fjerdeplass to poeng bak ledende FC København før resten av serierunden spilles søndag og mandag. Hobro har fire poeng og bare OB bak seg på tabellen.

Yaw Amankwah spilte hele kampen for Hobro, mens Kirkevold ble byttet ut i sluttminuttene.

