Casper Ruud til hovedrunden i US Open, møter Pella mandag

Ruud vant fredagens kvalifiseringsfinale 7-5, 6-2 i heten i New York. Noen timer senere ble han trukket mot argentinske Guido Pella i 1. runde. 28-åringen er nummer 65 på ATP-rankingen.

Skulle Ruud vinne mandag, møter han den 16.-seedede briten Kyle Edmund eller italienske Paolo Lorenzi i 2. runde. Han fikk altså oppfylt ønsket om å unngå de store kanonene.

Galán bød lenge på meget god motstand fredag, men den norske 19-åringen var ustoppelig da han først hadde koblet grepet.

– Det var et veldig tøft første sett. Det er varmt og fuktig her, og det første settet er veldig viktig. Jeg avverget et par settballer og var gjennom noen veldig tøffe game mot slutten av settet, og heldigvis vant jeg. Det ga meg selvtillit til å fortsette i 2. sett, sa det norske tennistalentet til NTB etter å ha kvalifisert seg til sin tredje Grand Slam-turnering for året.

Han imponerte på hardcourten i New York.

– Det er ikke underlaget jeg har spilt mest på, men jeg føler det passer spillet mitt godt, med høy sprett og ganske raskt spill, sa han.

Velkommen presang

– Det var snilt av Casper å si meg seier i gave, sa en stolt far Christian Ruud til Eurosport på sin 46-årsdag.

– Galán spilte bra i starten, og jeg trodde det første settet var tapt, men Casper kom tilbake, skaffet seg et mentalt overtak og greide å holde det oppe.

Casper Ruud var ille ute i første sett. Galán servet meget godt og brøt Ruuds serve i kampens fjerde game til ledelse 3-1. På 5-3 sikret den 22-årige colombianeren seg to settballer i egen serve. Ruud var frustrert og slo racketen i bakken i irritasjon, men det ble et vendepunkt.

På 40-15 gjorde Galán sin første dobbeltfeil i kampen. Ruud vant også de tre neste poengene og brøt tilbake. Etter å ha holdt serven til 5-5 bidro Ruud til kampens lengste og mest dramatiske game, der han sikret seg hele 10 bruddballer før han til slutt brøt motstanderens serve igjen.

Drama

På 15-40 vant Galán to poeng på rad. Deretter vant spillerne annethvert poeng hele 15 ganger. En ny dobbeltfeil ga Ruud hans 10. bruddball, og neste ballveksling endte med at colombianeren slo i nett.

Dermed fikk Ruud sjansen til å serve hjem settet. Han sikret seg raskt tre settballer og utnyttet den første med et ess.

Galán ba om medisinsk timeout før 2. sett og fikk behandling i høyre skulder, men han virket ikke hemmet da kampen kom i gang igjen. Han holdt serven greit de to første gangene og truet også i Ruuds serve.

Avgjort

I femte game kom avgjørelsen. Ruud sikret seg fire nye bruddballer og utnyttet den siste til å bryte colombianeren igjen. Da var det slutt på motstanden. Ruud vant sitt eget servegame blankt og brøt deretter blankt til 5-2.

Galán samlet seg til en siste offensiv og sikret seg to bruddballer i nordmannens serve før Ruud fullførte verket. Etter en time og 43 minutter kunne han serve hjem seieren og sikre seg spill i 1. runde over helgen.

– Jeg vant en kamp både i Australian Open og i Roland-Garros. Jeg håper å gjøre det her også, men første steg var å ta seg til hovedturneringen. Jeg er veldig fornøyd med spillet mitt i kvalifiseringen, sa Ruud.

Han slo både Andrea Arnaboldi og Max Purcell i strake sett i de to første kvalifiseringsrundene og har altså ikke avgitt sett på sin vei mot US Open.

