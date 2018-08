Forent koreansk lag vant bronse i dragebåt

sport

Korea stiller felles lag i flere øvelser under lekene i Indonesia, etter at forholdet mellom Nord- og Sør-Korea er bedret den siste tiden. Under åpningsseremonien forrige helg marsjerte utøverne fra de to landene sammen inn på stadion i full forbrødring.

Det var felles innmarsj også i Pyeongchang-OL i februar, der Korea stilte felles lag i ishockey for kvinner. Det hadde stor symbolsk verdi, men sportslig suksess manglet.

Dragebåtroerne rettet på det lørdag, da de ble slått bare av Kina og Indonesia.

Etterpå lot utøverne tårene trille mens de sammen sang den koreanske folkesangen "Arirang".

– Det var veldig følelsesladet. Vi lever atskilt og får normalt ikke lov til å møtes, men vi kan den samme sangen og snakker det samme språket. Ved å synge sammen følte vi oss som én nasjon, sa sørkoreanske Eun Jeong-byun.

Sju sørkoreanere og fem nordkoreanere kjempet den koreanske båten inn til bronse. Nordkoreanerne har ingen tradisjoner i dragebåt, men de har lært fort.

– Jeg var bekymret for at det ville bli vanskelig å samarbeide, men treneren fra nord sa med en gang at jeg kunne legge opp treningen som jeg ville fordi han ikke visste mye om dragebåt. Vi fant tonen veldig fort, sa trener Yeong Kang-geun.

Det felles laget i basketball for kvinner har også gjort det bra så langt og er klar for kvartfinale etter tre seirer på fire kamper.

