Ødegaard debuterte som innbytter

Med drakt nummer 18 kom den innleide Real Madrid-spilleren inn for midtbaneankeret Matus Bero.

Dermed sørget han for at det var fire nordmenn på banen i Alkmaar. Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø startet som vanlig for AZ Alkmaar, mens Bjørn Mars Johnsen ble byttet inn ti minutter før Ødegaard.

Vitesse-trener Leonid Slutskij sa før helgen at Ødegaard ikke har tilstrekkelig kamptrening til å gå rett inn i førsteoppstillingen etter at leieavtalen fra Real Madrid gikk i orden. I stedet lot han den norske unggutten debutere som innbytter.

Det hadde ikke vært mange sjanser i kampen, men rett etter Ødegaards ankomst nikket AZ-stopper Ron Vlaar rett over Vitesse-målet.

Bjørn Maars Johnsen var svært aktiv den snaue halvtimen han spilte og kom til flere avslutninger i farlige posisjoner, men uten å få ballen i mål.

AZ Alkmaar måtte tross hjemmebane tåle sitt første poengtap for sesongen og er i likhet med Ajax to poeng bak PSV Eindhoven, som er alene om å ha full pott etter tre runder.

Vitesse er fortsatt ubeseiret og ligger på 6.-plass med fem poeng.

