Haaland-opprykk til U21-landslaget

Det er første gang at Haaland skal spille for U21-landslaget. Han var en sentral figur i G19-landslaget som spilte EM tidligere i sommer, og nylig ble han solgt fra Molde til den østerrikske storklubben Salzburg.

– Jeg forventer at han er seg selv. Han har vært god lenge, sa U21-trener Smerud under tirsdagens uttak.

A-landslagssjef Lars Lagerbäck vurderte ikke å ta med formsterke Haaland i denne omgang.

– Jeg vurderer at disse fire her er de klart beste for troppen i dag, sa han om uttaket av angriperne Tarik Elyounoussi, Bjørn Maars Johnsen, Joshua King og Alexander Sørloth.

– Han er en spiller som er interessant. Nå får han debutere i U21-laget, og så får vi se hvordan han gjør det utover høsten, sa Lagerbäck om Haaland.

Også Tobias Børkeeiet, Nico Mickelson, Hugo Vetlesen og Leo Østigård er hentet opp fra G19 til U21. Smeruds lag er nummer fire i sin EM-kvalifiseringsgruppe når tre kamper (Aserbajdsjan (b), Tyskland (b), Aserbajdsjan (h) gjenstår.

– Det er liv i håpet om EM dersom vi vinner tre kamper i høst, mener U21-sjefen.

Troppen:

Sondre Rossbach, Per Kristian Bråtveit, Julian Ryerson, Andreas Hanche-Olsen, Fredrik Pallesen Knudsen, Ulrik Yttergård Jenssen, Vebjørn Hoff, Hugo Vetlesen, Morten Thorsby, Birk Risa, Henrik Bjørdal, Tobias Heintz, Aslak Fonn Witry, Leo Østigård, Nico Mickelson, Tobias Børkeeiet, Dennis Johnsen, Runar Espejord, Vajebah Sakor, Erling Braut Haaland.

