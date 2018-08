Hoarau løftet Young Boys til mesterligaen

sport

Klubben fra Bern er klar for Champions League-gruppespillet for første gang i sin historie. Dinamo Zagreb ledet 1-0 tirsdag og 2-1 sammenlagt takket være Izet Hajrovics tidlige scoring, men Hoarau endret alt i løpet av et par minutter fra det 64. til det 66. minutt.

Først utlignet han på straffespark etter at innbytter Roger Assalé ble felt av Marin Leovac, så ble han matchvinner fra kloss hold etter et innøvd cornertrekk.

Den franske 34-åringen, som opprinnelig er fra øya Reúnion i Indiahavet, sørget med sine scoringer for at hjemmelaget trengte to mål for å gå videre, og den oppgaven ble for stor. Hajrovic var nærmest da han i det 71. minutt traff tverrliggeren.

Ajax tilbake

Ajax og AEK sikret også plass i mesterligaen tirsdag. Den nederlandske klubben forsvarte 3-1-ledelsen fra hjemmekampen mot Dinamo Kiev med et målløst oppgjør i Ukraina.

Ajax var nærmest seier også i returkampen. Dusan Tadic skjøt i stolpen fra straffemerket etter et snaut kvarter, mens et frispark fra Hakim Ziyech traff tverrliggeren.

Det er første gang på fire år at Ajax, som har vunnet den gjeveste europacupen fire ganger, er klar for mesterligaens gruppespill.

Det var drama utenfor arenaen da Dinamo- og Ajax-tilhengere havnet i tottene på hverandre i timene før kamp.

Videre med ni mann

AEK hadde med seg 2-1-ledelse fra bortekampen mot ungarske Vidi, men måtte slite for avansement da returkampen i den greske hovedstaden endte 1-1. Petros Mantalos skjøt AEK i ledelse med et straffespark tidlig i 2. omgang, men Loïc Nego utlignet i det 57. minutt og duket for en spennende avslutning.

I sluttminuttene ble AEK-spillerne Hélder Lopes og Marko Livaja utvist, men vertene holdt unna med ni mann og er mesterligaklar for første gang på 12 år.

