King etter bruddseier i Vueltaen: – Jeg er i sjokk

King, som er lagkamerat med Edvald Boasson Hagen i Dimension Data, kom til mål sammen med kasakhstanske Nikita Stalnov og den franske stjernen Pierre Rolland.

På de siste meterne hadde amerikaneren klart mest krefter og tok en meget kjærkommen seier for sin sørafrikanske arbeidsgiver. Dimension Data har en begredelig sesong bak seg, og sto med kun fem seirer foran tirsdagens Vuelta-triumf.

– Dette er en drøm som går i oppfyllelse. Jeg kan ikke tro det. Jeg trodde ikke på at det skulle gå før på den siste kilometeren. Samtidig er jeg fornøyd med hvordan jeg løste det, sa King i seiersintervjuet.

– Jeg er fortsatt i sjokk. Jeg har sagt at å vinne en Grand Tour-etappe var et mål denne sesongen. Hele veien har jeg beholdt troen på at jeg hadde potensial til å klare det. Også kona har ofret mye for at dette skulle skje, tilføyde han.

Astana-syklist Stalnov ble nummer to, mens Rolland krysset målstreken som tredjemann.

Tøff etappe

Den 161,4 kilometer lange etappen fra Vélez-Málaga til Alfacar var ventet å bli sammenlagtkandidatenes første store test. To tøffe stigninger, den siste av dem opp mot målgangen i Alfacar, sto på menyen.

Michal Kwiatkowski, Nairo Quintana og resten av storkanonene fikk imidlertid ikke med kampen om etappeseieren å gjøre. I stedet ble det noe overraskende utbryternes dag.

En ni mann stor utbrytergruppe rev seg tidlig løs og hadde på det meste nesten ti minutter forsprang på det avventende hovedfeltet. Den luka lot det seg ikke gjøre å trette i den siste stigningen. Da etappen skulle avgjøres viste King, Stalnov og Rolland seg som de sterkeste rytterne i bruddet.

Yates viste muskler

Bak i hovedfeltet fikk samtidig den tunge etappeavslutningen konsekvenser for sammenlagtkandidatene. Australske Simon Yates angrep med tre kilometer igjen å sykle og tok mange sekunder på sine argeste rivaler i kampen om ledertrøya.

Den polske Sky-stjernen Michal Kwiatkowski topper fortsatt sammenlagtlista, men var slått av Yates med drøye 20 sekunder tirsdag. Dermed klatret Yates til tredjeplass, kun ti sekunder bak ledende Kwiatkowski.

Tyske Emanuel Buchmann krysset målstreken kun to sekunder bak Yates og er annenmann i sammendraget. Han er sju sekunder bak Kwiatkowski.

