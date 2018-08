Ola Toivonen gir seg på Sveriges landslag

sport

Det meldte Sveriges fotballforbund på sitt nettsted tirsdag, dagen før landslagssjef Janne Andersson offentliggjør høstens første landslagstropp.

– Jeg har tenkt en stund, og etter en vellykket VM-kvalifisering og etter å ha fått oppfylt drømmen om å spille i VM, føles dette som rett anledning å forlate landslaget, sier Toivonen.

Han spilte 64 landskamper og scoret 14 mål. Det siste var hans vakre ledermål mot Tyskland i VMs gruppespill, en kamp som endte med 1-2-tap. Toivonen startet alle Sveriges fem kamper i VM-sluttspillet.

Debuten fikk han mot Venezuela i 2007, da Lars Lagerbäck var landslagssjef.

– Jeg har full respekt for Olas avgjørelse, og vi takker ham for fin innsats for landslaget gjennom årene, sier Janne Andersson.

(©NTB)