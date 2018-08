Sørloth skjøt Palace videre i ligacupen

sport

Sørloth har måttet nøye seg med tre innhopp fra benken i Premier League-innledningen, men i sesongens første cupkamp fikk han tillit i angrepet av manager Roy Hodgson.

Den muligheten tok 22-åringen godt vare på. Drøye halve annen omgang var spilt da Sørloth var sterk i duell med to motspillere og skjøt Palace i ledelsen fra spiss vinkel.

Det var nok til å sikre London-klubben plass i 2. runde på bekostning av et Swansea-lag som ikke inneholdt Bersant Celina. Norskkosovaren satt heller ikke på benken.

Palace-manager Hodgson sendte på banen et særdeles reservepreget mannskap i Wales. Kun to spillere var igjen i startoppstillingen fra Premier League-møtet med Watford søndag.

Johansen-assist og stolpetreff

Viktige bidrag leverte også Stefan Johansen da Fulham sikret avansementet til 2. runde på hjemmebane mot Exeter. Vardøværingen åpnet hjemmelagets forsvar med den målgivende pasningen forut for Aboubakar Kamaras 2-0-scoring.

Samme Kamara sto også bak 1-0-målet. Landslagskaptein Johansen, som kun har fått to innhopp i Premier League-innledningen, spilte hele kampen for Fulham og var svært nær scoring i sluttminuttene.

Finnmarkingens gode frispark ble slått i stolpen av Exeter-keeper Christy Pym.

Klar for runde to i ligacupen er også Alexander Tettey og Norwich. Nordmannen spilte hele kampen da Premier League-klubben Cardiff ble slått 3-1 på bortebane. Tyske Dennis Srbeny ble dagens mann for Norwich med to scoringer.

Moi-avansement

Mohamed Elyounoussi fikk sin første ligakamp fra start for Southampton sist helg, og tirsdag var han igjen med i startoppstillingen da Premier League-kollega Brighton ble slått 1-0 etter en sen scoring av innbytter Charlie Austin.

Elyounoussi spilte hele kampen for gjestene i sørkystoppgjøret.

Joshua King spilte 25 minutter som innbytter Bournemouths 3-0-seier mot MK Dons. Lys Mousset, formsterke Ryan Fraser og Jordon Ibe sto for scoringene.

For Markus Henriksens Hull tok ligacupeventyret slutt nærmest før det hadde begynt. Den norske landslagsprofilen var ikke med i kamptroppen i 0-4-tapet mot Derby tirsdag.

På tribunen satt også Ørjan Nyland da Aston Villa røk ut med 0-1 mot Burton.

Ved siden av Cardiff og Brighton ble Huddersfield tredje Premier League-lag som røk ut tirsdag. Det skjedde med 0-2 for Stoke, etter at Saido Berahino scoret sitt første mål på to og et halvt år.

West Ham, som har tapt sine tre første seriekamper, lå lenge under mot ti AFC Wimbledon-spillere, men vendte til 3-1-seier over laget fra nivå tre. Dermed fikk Mauricio Pellegrini sin første seier som "Hammers"-managr.

