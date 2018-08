Europaligaexit for Zahid og APOEL

sport

Et straffespark fra Pedro Henrique etter et kvarter ga Astana 1-0 i returkampen i Kasakhstan, og dermed sto det 1-1 sammenlagt. Flere mål ble det ikke verken i ordinær tid eller i ekstraomgangene, og avgjørelsen måtte falle i straffesparkkonkurranse.

Nuno Morais scoret med APOELs første straffespark, men så misset både Tomás De Vincenti, George Efrem, Dellatorre og Lucas Souza i tur og orden. Selv om også hjemmelaget misset flere ganger, sørget scoringer av Richard Almeida og Henrique for 2-1-seier.

Zahid, som i fjor høst imponerte da APOEL spilte i mesterligaen, ble byttet ut med De Vincenti snaut halvveis i 2. omgang. De tre første som misset straffe for APOEL var innbyttere.

I en annen tidlig kamp torsdag tok Steven Gerrards Rangers-lag seg videre med 1-1 borte mot russiske Ufa og 2-1 sammenlagt. Ovie Ejaria scoret et tidlig bortemål som førte til at Ufa trengte tre scoringer for å gå videre, og vertene greide bare ett.

