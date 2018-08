Sarpsborg til gruppespillet i europaligaen etter dramatisk 4-3-seier sammenlagt i Israel

sport

Sarpsborg hadde en alle tiders mulighet til å ta seg til gruppespillet i europaligaen etter det gode utgangspunktet i første kamp i siste kvalifiseringsrunde. Sarpsborg scoret to ganger på hjemmebane før det var spilt seks minutter og vant 3-1 over Maccabi Tel Aviv.

Men utgangspunktet ble fort spist opp borte i Israel etter at Omer Atzili fra straffemerket og en kanon fra Eliran Atar ga Maccabi Tel Aviv 2-0 før timen var spilt.

Ole Jørgen Halvorsen reddet imidlertid avansement med en straffescoring ti minutter før slutt, og sendte Maccabi Tel Aviv ut av turneringen.

Maccabi Tel Aviv er ingen novise i fotballsammenheng. Klubben har vært i gruppespillet i europaligaen de to siste sesongene, og i 2015/2016-sesongen var de til og med i mesterligaens gruppespill.

Straffespark

Etter en målløs første omgang i Netanya, hvor Maccabi Tel Aviv hadde ballen og trøkket, fikk hjemmelaget sjansen fra straffemerket etter 51 minutter. Bjørn Inge Utvik var på etterskudd, og Itay Shechter gikk over ende. Omer Atzili var sikker fra elleve meter.

Vondt ble til verre for Sarpsborg etter 59 minutter. Kristoffer Zachariassen mistet ballen på vei framover i farlig område, og Eliran Atar tok over ballen. Spissen ladet kanonen fra 25 meter og banket ballen i mål via tverrliggeren.

Amin Askar forsøkte det samme etter 69 minutter, men keeper Predrag Rajkovic var med på notene og fikk slått ballen til corner.

Ti minutter før slutt var plutselig overtaket hos Sarpsborg. Innbytter Tobias Heintz gikk ned i feltet etter å ha fått en dytt i ryggen, og Ole Jørgen Halvorsen stengte buingen fra hjemmelagets supportere ute og trillet ballen i mål til 1-2.

Sarpsborg sto imot presset i sluttminuttene og kunne juble for sammenlagtseier.

Lukrativt

Det er ventet at en billett til gruppespillet vil innbringe opp mot 50 millioner kroner for overraskelseslaget fra Sarpsborg.

Sarpsborg spiller sin aller første sesong i en av europacupene. Suksessen har tatt fotballfeberen i byen til nye høyder. Det ble satt publikumsrekord i Sarpsborgs første møte med Maccabi Tel Aviv.

Etter at avansementet ble sikret er det nødt til å bli satt publikumsrekord i gruppespillet. Sarpsborg vil utvide til 8000 sitteplasser, noe som også er et krav fra Det europeiske fotballforbundets (UEFA) side for at S08 skal få spille hjemmekampene sine i gruppespillet i Sarpsborg.

