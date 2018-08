Hets skremte Tvedt – skygget unna sosiale medier

sport

50-åringen vil ha slutt på anonyme kontoer i sosiale medier.

– Folk som ikke klarer å stå fram med sitt ansikt og sin holdning, har ingenting å bidra med i offentligheten. I et åpenhetsdemokrati må man ha ryggrad og ta ting ansikt til ansikt, sier Tvedt.

Han påpeker at en idrettspresident må tåle mer kritikk enn de fleste.

– Da jeg startet min ordfører karriere i 1999, fikk jeg tilbakemeldingene da jeg gikk i butikken hjemme på Randaberg. Det var datidens arena for diskusjon. Jeg vil heller treffe folk, enn å måtte forholde meg til anonyme folk i sosiale medier, sier idrettspresidenten.

Utfordring

Han åpner opp om hetsen som fikk han til å skygge unna i lang tid.

– Jeg innrømmer at jeg synes sosiale medier er en vanskelig plattform å være på. Jeg sluttet å være på Twitter, for jeg orket ikke lenger å lese hvor mange ganger jeg var en «idiot», sier Tvedt til NTB.

– Det får nå så være for meg (i min posisjon), men det gir meg en refleksjon. Skal du hudlettes for at du skriver «komma» med én m, blir du hengt ut for det og ikke for meningen eller intensjonen med meldingen, fortsetter han.

Den tidligere håndballspilleren forteller at idretten går glipp av flinke folk som ikke orker å henges ut på nettet.

– Dette er en kjempeutfordring for demokratiet vårt, sier Tvedt bestemt.

– Dette gjelder ikke bare idretten, men hele samfunnet. For min del startet engasjementet mitt med å få utvidet døråpningen fra 75 til 90 centimeter, slik at en rullestol skulle komme inn i skolebygget. Det var min tilnærming til lokaldemokratiet, men vi er alle forskjellige. Noen er mer brautende og tåler mer, mens andre er mer sårbare.

Skremmende

Tvedt mener utviklingen er skremmende.

– Folk som troller, slipper å sette ansiktet sitt fram. Mange forblir anonyme. På idrettsbanen vet du hvem du møter, ansikt til ansikt, mens du i sosiale medier ofte ikke aner hvem motstanderen er. Det er farlig når det går over til kollektiv forfølgelse av folk. Jeg har ikke opplevd det slik, men vi kan ikke ha det slik i speideren, politikken og idretten. Da vil mange varme, engasjerte og lidenskapelige mennesker takke nei til verv.

– Jeg får ofte til svar at folk ikke orker å stå i offentligheten og derfor heller ikke engasjerer seg. I sosiale medier kan du bli kjørt voldsomt. Bare se til Nora Mørk, for eksempel, sier idrettspresidenten alvorlig.

Han mener idretten bør gå foran og styrke fair play på nettet. Nå forsøker han å bruke sin posisjon til å vise fram idrettsglede både på Twitter og Instagram.

– Jeg er blitt mer aktiv til å dokumentere hva vi driver med i idretten og hva jeg får lov til å være med på. Jeg ønsker å formidle det som NIF og jeg mener i et ordskifte. Jeg har så lyst til å vise fram idrettsglede fra arenaer der det ikke er 10.000 tilskuere eller TV-kameraer. Det kan være mindre idretter, barneidrett, idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser, landslekene, superlekene og fotballkamper, sier Tvedt.

(©NTB)