Thoresen og Östlund Storhamar-helter da Tappara ble slått i straffedrama

sport

I straffeslagkonkurransen måtte det til ni straffer til hvert av lagene før hjemmelaget og hjemmepublikummet i Hamar kunne slippe jubelen løs.

Patrick Thoresen ble sendt på isen for å ta tre straffeslag og scoret på alle. Målvakten Oskar Östlund reddet på sin side Tapparas siste forsøk og ble kåret til kampens beste spiller.

– Vi kom ut og var usikre på hvordan denne kampen ville bli. Vi møtte et godt lag som satte preg på kampen, men vi ble selv bedre og bedre utover i kampen og vokste med oppgaven. Jeg synes vi viste en forbannet fin moral, sa Storhamar-trener Fredrik Söderström.

Han likte måten laget hans løftet seg på og snudde 0-2 til 2-2.

– Vi fikk vind i seilene og følte at vi kan å spille hockey. Vi forsto at vi kunne være med, selv om vi møtte et veldig godt lag, sa han.

Tidlig baklengs

Foran egne fans ga ikke Patrick Thoresen og lagkameratene gjestene fra Finland noe gratis, men hjemmelaget kom likevel tidlig under i målprotokollen.

Kun to minutter og 53 sekunder var spilt da Tappara tok ledelsen. Andreas Øksnes satt utvist for hjemmelaget da Juhani Jasu satte inn kampen første mål.

Etter den gode finske starten spilte Storhamar seg etter hvert inn i kampen. Flere mål ble det likevel ikke før i midtperioden. Da var det igjen gjestene som viste effektivitet.

Drøyt halve perioden var spilt da Jere Karjalainen doblet ledelsen, og igjen ble hjemmelaget straffet i undertall. Patrick Thoresen satt utvist ved 0-2-målet.

Niklas Fogström tente håpet om poeng for Storhamar med sin redusering mot slutten av annen periode, og drøyt tre minutter ut i den siste perioden satte Patrick Thoresen fyr på hjemmepublikummet med sin utligning til 2-2.

Tøff motstand

Dermed gikk kampen til forlengning. Der ble det spilt tre mot tre, uten at det førte til noen avgjørelse. Dermed måtte det straffeslag til for å avgjøre, og der var Storhamar best.

Det var ingen hvem som helst i hockeysammenheng som gjestet Hamar fredag. Tappara har tatt 17 ligatitler i finsk ishockey. De seks siste sesongene har klubben spilt seg fram til sluttspillfinale.

Fortsettelsen i mesterligaen blir neppe noe enklere for hedmarkingene. Svenske Djurgården og tsjekkiske Ocelari Trinec venter.

Djurgården er en av Patrick Thoresens tidligere klubber og har 16 svenske titler på merittlista. Ocelari Trinec har aldri blitt tsjekkisk mester, men laget var i sluttspillfinalen sist sesong og kom da også helt til semifinale i mesterligaen.

(©NTB)