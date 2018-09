Pimenta suspendert fra trenerjobben etter mobbbebeskyldninger

sport

På klubbens hjemmesider bekrefter sportssjef Daniel Majstrovic at assistenttrener Goncalo Pereira leder laget i søndagens kamp mot Malmö i Allsvenskan.

Det er uvisst hvor lang tid Pimenta blir borte fra jobben, eller om han noen gang kommer tilbake.

Det var fredag at Aftonbladet fortalte om et påstått skrekkvelde i IF Brommapojkarna. Spillerne har fortalt om kameraderi, sexisme, rasisme og mobbing. De har fortalt om en fryktkultur og om trakassering.

Klubben sier at Luis Pimenta, som opplevde suksess og cupfinalespill mot Rosenborg i sin tid i Kongsvinger, settes på sidelinjen mens det utredes om det finnes noe hold i spillernes anklager.

- Selvsagt tar vi dette veldig, veldig alvorlig. Vi skal utrede situasjonen og finne fram til den informasjonen som trengs, sier sportssjef Majstrovic til TT.

(©NTB)