Molde mistet poeng og tre spillere med skade

sport

Etter to strake tap måtte Molde vinne for å holde liv i et tynnslitt gullhåp, men etter søndagens uavgjortresultat kan det bli tøft nok for romsdalslaget å ta seriemedalje.

Inntil nylig var MFK et av norsk fotballs store formlag, men tapene for Stabæk (1-3) og Ranheim (2-3) har spolert mye for Solskjærs menn. Etter poengtapet i Skien har klubbens skadeliste fått nye tilskudd.

Før pause måtte Kristoffer Haugen av banen med en skade, mens Magnus Wolff Eikrem og Christoffer Remmer led samme skjebne i annen omgang.

– Spillerne ble veldig slitne, og vi måtte ta av tre stykker med skade her. Nå er jeg glad vi har en uke fri for kamper, sa Solskjær til Eurosport.

Selvmål

Molde har hatt en tett kampprogram i det siste. Torsdag storspilte laget mot Zenit St. Petersburg, men manglet den ene scoringen som hadde sikret ekstraomganger i siste hinder i europaligakvalifiseringen.

Mot Odd så det tidlig lyst ut for MFK. Gjestene tok føringen da en uheldig Martin Broberg stanget ballen i eget nett etter en corner i det 18. minutt.

Like etter kunne brennhete Erling Braut Haaland ha doblet til 2-0. Odd rotet det til for seg selv i egen boks, og det ga Haaland sjansen alene med keeper. Sondre Rossbach fikk fram en sterk hånd og reddet mesterlig.

Valgte feil

Odd spilte bra i jakten på en utligning, og i det 68. minutt kom den. Espen Ruud scoret fra kort hold etter en corner fra Elbasan Rashani.

Molde koblet et grep om kampen etter 1-1-målet, men seks minutter før slutt burde Ruud blitt tomålsscorer og tatt Odd opp i føringen. Nok en gang var det et hjørnespark som skapte paniske scener i Molde-boksen. Ruud prøvde å være akrobatisk, men den varianten fungerte dårlig.

Hadde forsvarsveteranen i stedet gått for å ta ned ballen, ville han vært helt alene til å score på tre meter.

– Annen omgang var bra, der synes jeg vi var veldig gode. Vi hadde muligheter til å avgjøre også, men klarte dessverre ikke det, sa Odd-trener Dag-Eilev Fagermo Eurosport.

Tolv poeng bak RBK

Odds første store sjanse i kampen kom etter en halvtime. Birk Risa kom alene med keeper, men presterte å feie ballen over mål fra fem meter. I forkant forsøkte Torgeir Børven seg på en avslutning, men han bommet på ballen. Helt håpløst var det ikke, for missen førte til at Risa fikk en perfekt pasning.

Tidlig i annen omgang kunne Haaland gitt Molde 2-0. Odd-stopper Vegard Bergan feilberegnet et langt oppspill, og dermed var gjestenes Salzburg-solgte spiss alene i bakrom. Han hamret til, men forsøket gikk over mål.

Med 1-1-resultatet er Molde nummer fire på tabellen. Romsdalslaget er fire poeng bak Haugesund på bronseplass. Det skiller nå hele tolv poeng opp til serieleder Rosenborg.

Odd er bokført med 27 poeng og ligger på 10.-plass.

(©NTB)