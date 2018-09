Sundby sliter med luftveiene, drar hjem fra treningssamling i Italia

sport

– Martin Johnsrud Sundby drar hjem fra treningssamlingen i Livigno søndag på grunn av irriterte luftveier. Erfaringen tilsier at han da kan unngå sykdomsavbrekk i treningen, sier medisinsk ansvarlig i langrenn, Øystein Andersen, i en melding fra Norges Skiforbund.

Allroundlandslaget skal være i Livigno til 10. september, men for Sundby blir oppholdet forkortet med én uke.

Langrennsløperen påpeker overfor Nettavisen at han ikke er syk. Det er astmaplager som skal være årsaken til de irriterte luftveiene.

– Og jeg tror ikke jeg kommer til å bli syk heller. Men jeg får ikke gjennomført hardøkter i høyden, sier Sundby.

– Nå skal jeg i første omgang trene hjemme. Så kommer det nye samlinger som går slag i slag fra slutten av september og fram mot sesongstart. Jeg pleier lungene fram til det, sier 33-åringen til Nettavisen.

På kvinnesiden har Kathrine Harsem stått over hele Livigno-samlingen. Hun besvimte to ganger under et rulleskirenn under Toppidrettsveka.

– Jeg er lei meg for å miste treningssamlingen på et av mine favorittsteder, Livigno. Nå tar jeg et steg om gangen hjemme i Meråker og ser framover til jeg er tilbake i full trening, sa Harsem i 25. august.

