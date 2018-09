Drømmestart sikret kvinnelandslaget VM-billett

sport

Norge ga europamestrene sjokkbehandling fra start, og før det var spilt seks minutter sto det 2-0 etter scoringer av Ingrid Syrstad Engen og Isabell Herlovsen. Norge hadde to avslutninger i stolpene i første omgang og kunne ha punktert kampen før pause, men Nederland overtok kommandoen etter sin redusering i det 31. minutt.

I annen omgang utviklet det seg til en ren forsvarskamp for de norske, som innbitt slo ring om ledelsen som utgjorde forskjellen mellom jubel og fortvilelse.

– Vi ville ikke bli historiske. Noen ganger vil man bli historisk, men vi skulle ikke bli de første som ikke kommer til VM, sa kaptein Maren Mjelde til NTB.

Nederland la det norske målet under massivt press, men klarte ikke å spille seg til mange virkelig store sjanser mot norske spillere som gang på gang ofret seg i duellene for å frede eget mål. Mot slutten bredte frustrasjonen seg hos gjestene, og Norge var da nærmere et tredje mål enn Nederland var utligningsmålet som ville gitt VM-billett.

På overtid var det skummelt da Vålerenga-spiller Sherida Spitse slo en frispark-frekkis på mål, men Ingrid Hjelmseth lot seg ikke lure. Da Mjelde klarerte den påfølgende corneren på overtid av overtiden, var det over.

– Det føles som den lengste kampen jeg har spilt. Det kom masse følelser, og akkurat nå føles det som det største jeg har vært med på, sa Mjelde.

Etter to tunge tap mot Nederland i fjor endte det med en svært etterlengtet seier som gjør at Martin Sjögrens lag er klart for VM-sluttspillet i Frankrike neste sommer. Europamestrene må ut i omspill mellom fire gruppetoere om Europas siste VM-billett.

Norge er fortsatt et suverent hjemmelag når det gjelder VM-kvalifisering, og i den 32. hjemmekampen kom den 31. seieren.

Drømmestart

Kampen kunne knapt startet bedre for de norske. Først vant de et hjørnespark etter fint samspill mellom Guro Reiten og Kristine Minde. Caroline Graham Hansen skrudde corneren mot lengste stolpe, der den ble møtt av kaptein Maren Mjelde. Hun sendte den tvers over målgården, og Engen banket den opp i nettaket.

Halvannet minutt senere, før nederlenderne fikk summet seg, doblet Herlovsen ledelsen. Hun duellerte med Dominique Bloodworth på et oppspill fra Lisa-Marie Utland, fikk ballen forbi stopperen og skjøt stolpe-inn.

Nederlenderne var tydelig rystet, og poenget de trengte for å bli VM-klare virket plutselig fjernt. Særlig ettersom Hjelmseth var tryggheten selv de gangene gjestene truet hennes mål.

I det 25. minutt var Norge millimeter fra 3-0. Utland vant et hjørnespark fra høyre og møtte selv Guro Reitens serve inne i feltet. Ballen traff innsiden av stolpen og spratt ut.

Kostbar glipp

En norsk forsvarsglipp etter en halvtime slapp Nederland inn i kampen. Mjelde burde ha stoppet Anouk Dekkers framspill, og Vivianne Miedema virket overrasket da ballen nådde henne i bakrom. Hun snublet den forbi Hjelmseth og slo den i tomt bur.

Rett etter holdt hun på å gjøre 2-2, men da svarte veterankeeperen med en flott beinparade.

Norge ga seg ikke, og marginene var mot igjen da Frida Maanums kjempeskudd i returrommet smalt i tverrliggeren.

Til sist var marginene med Norge da Hjelmseth med god hjelp fredet eget mål gjennom en annen omgang gjestene dominerte stort, og dermed endte kvelden som den startet, med norsk jubel foran et stort og entusiastisk publikum på Vålerengas arena øst i Oslo.

– Det er ekstremt deilig. Vi kunne ikke fått en bedre start, og spillerne tok seg helt ut for å beskytte ledelsen. Nå kan vi legge planene fram mot VM akkurat slik vi vil, sa Sjögren mens spillerne feiret.

(©NTB)