Tennissjokk da Federer stupte ut av US Open

Annenseedede Federer vant åpningssettet 6-3, men deretter havnet sveitseren i trøbbel. Med 7-5, 7-6 (9-7) og 7-6 (7-3) sendte Millman Federer ut foran et måpende publikum.

– Jeg vet ikke om jeg helt klarer å fatte hva som har skjedd, sa Millman.

– Jeg har enorm respekt for Roger og alt han har gjort denne sporten. Han er en av mine store forbilder, fortsette Millman.

Millmans seier betyr at storkampen i kvartfinalen mellom Federer og Novak Djokovic utgår. I stedet er det Millman som skal måle krefter med den 6.-seedede serberen.

Federer, som har vunnet US Open fem ganger, har ikke blitt slått ut så tidlig i US Open siden Tommy Robredo ble for sterk i 4. runde i 2013. Sveitseren hadde aldri tapt for en spiller rangert utenfor topp 50 i turneringen. Hele ti dobbeltfeil ødela mye.

Roger Federer hadde to settballer i annet sett. Han rotet også bort en settball i det tredje settet i en tett og forrykende tennisduell.

– Han var absolutt ikke på sitt beste i dag, men det demper ikke min glede, sa Millman.

Maria Sjarapova er også ute av US Open. Hun tapte 4-6, 3-6 mot 30.-seedede Carla Suárez Navarra.

Suárez avanserte i tennisturneringen attpåtil på sin egen 30.-årsdag. Nå venter hjemmehåpet Madison Keys i kvartfinalen.

