Brommapojkarna sparket Pimenta

Pimenta er blitt anklaget for mobbing og for å ha oppført seg blant annet rasistisk og sexistisk. Han har selv avvist dette, men erkjent at han har brukt engelske ord for kvinnelige og mannlige kjønnsorganer mot medlemmer av klubben.

– Vi har kommet fram til at vi avslutter Luis Pimentas arbeid i Brommapojkarna, sier klubbdirektør Henrik Nilsson til Aftonbladet.

– Basert på våre undersøkelser har han ikke lenger tillit fra klubbens styre og ledelse, legger Nilsson til.

Roger Palmgren tar over treneransvaret i Allsvenskan-klubben.

Den svenske avisen Expressen skrev tirsdag at klubbens styre i flere dager har diskutert situasjonen, og at det har kommet fram til at situasjonen er uholdbar. At også spillergruppen ønsker treneren fjernet har ført til at klubben ønsket å bryte med Pimenta.

Anklagene som har kommet fram i svenske medier går på blant annet mobbing, ydmykende avstraffelser og rasisme.

