Williams enkelt videre i US Open

Det ble ingen drømmereprise for Plísková, som i 2016 slo ut nettopp Williams i semifinalen. I stedet fikk hun regelrett juling av en suveren Williams, som møter latviske Anastasija Sevastova i semifinalen.

Williams har vunnet seks US Open. Hun vil med en ny triumf sikre sin 24. grand slam-seier og dermed tangere Margaret Courts gamle rekord.

En seier i US Open vil være en enorm bragd for 36-åringen, som nylig gjorde comeback etter at graviditet og fødsel har holdt henne unna tennisbanen i over ett år.

Hjemmehåp og regjerende US Open-mester Sloane Stephens røk ut i sin kvartfinale da hun tapte for Sevastova med sifrene 6-2, 6-3.

I fjorårets turnering slo Stephens ut latvieren på veien mot tittelen, men tirsdag tok hun ikke vare på sjansen til å ta en tidlig ledelse og kom aldri skikkelig inn i matchen.

Sevastova får en tøff oppgave når hun skal ut mot Williams i sin aller første semifinale i en Grand Slam-turnering. Sevastova er seedet som nummer 19 i turneringen, mens Williams er seedet som 26.

