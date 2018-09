Enda færre tilskuere på Kypros-kampen

sport

– Vi ønsker å gå aktivt ut med at det ble oppgitt feil tilskuertall, slik at ingen skal mistenke oss for å pynte på tallet på grunn av negativ oppmerksomhet rundt publikumsoppslutningen, sier kommunikasjonsdirektør Svein Graff.

– Ved en feil ble en seksjon telt inn to ganger. Det korrekte tilskuertallet er 5172 og altså lavere enn det som ble oppgitt på stadion.

Også det opprinnelig oppgitte tallet, 6172, ville vært det laveste i en turneringskamp på hjemmebane for Norges landslag siden høsten 1987.

Publikumstallene som oppgis under landskamper er faktiske tilskuertall, mens klubbene opererer med salgstall. Denne gang skjedde det imidlertid en feil under rapporteringen.

Norges Fotballforbund varslet fredag at man vil se på billettprisene før nasjonsligakampene mot Slovenia og Bulgaria i oktober.

