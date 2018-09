To svake minutter ødela for Storhamar mot Tappara

sport

Tappara tok ledelsen 1-0 ved Juani Jasu etter at Storhamar-veteranen Lars Løkken Østli hadde vært ufin mot en Tappara-spiller.

Målet gjorde at Storhamar ellers så solide sisteskanse Oscar Östlund og Storhamar.-laget røk på en liten knockout. På under to minutter satte det finske laget ytterligere to pucker i mål. Først Tomas Zaborsky og så Otto Rauhala.

Östlund, som sto en glimrende kamp mot Tappara forrige fredag, har slitt med sykdom den siste uken. Han overlot målet til Jonas Strand i tredjeperioden.

Litt symptomatisk for kampen var den ene gangen Storhamar fikk muligheten i overtall, så røk laget selv på en to minutter for for mange spillere på isen.

Det røynet etter hvert også på utover i midtperioden hvor hjemmelaget ved Niko Ojamäki nettet to ganger i overtall.

Patrick Thoresen sto for Storhamars tørstemål da han reduserte til 1-5 tidlig i tredjeperioden. Zaborsky satte sitt annet mål for kvelden da han gjorde 6-1.

Storhamar slo Tappara på straffer og tapte på sudden death mot Djurgården forrige helg.

Djurgården er neste motstander for Storhamar i Stockholm lørdag.

