Giroud brøt måltørken da Chelsea tok seg videre

Det var franskmannens første scoring denne sesongen, etter å ha gått målløs av banen 11 ganger. London-klubben vant selv om det hviterussiske hjemmelaget traff målstolpene tre ganger i kampen.

Chelsea er ubeseiret i 17 kamper siden tapet i Community Shield-kampen mot Manchester City i august. I europaligaen er laget seks poeng foran ungarske Vidi og ni foran de to bunnlagene når bare to runder gjenstår.

Vidi slo PAOK 1-0 og ligger best an i kampen om å følge Chelsea videre.

Eintracht Frankfurt gjorde som Chelsea og tok sin fjerde strake seier torsdag. Den tyske klubben vant 3-2 over Apollon på Kypros. Også Lazio er videre fra gruppen etter å ha slått Marseille 2-1.

Luka Jovic, Sebastian Haller og Mijat Gacinovic scoret for Eintracht Frankfurt, mens Joaquín Correa ble matchvinner for Lazio i Roma.

Lazio på 2.-plass har ni poeng, mens Apollon og Marseille står med ett hver.

I flere andre grupper er det svært jevnt. Steven Gerrards Rangers-lag måtte tåle sitt første tap på 11 europaligakamper denne sesongen da Spartak Moskva vendte til 4-3-seier i den russiske hovedstaden. To poeng skiller mellom topp og bunn i gruppen etter at Rapid Wien med Veton Berisha holdt ledende Villarreal til 0-0.

Villarreal er ett poeng foran Spartak og Rangers, to foran Rapid Wien.

Nesten like jevnt er det i Sarpsborgs gruppe etter at begge torsdagens kamper endte 1-1.

Sevilla, som har vunnet turneringen fem ganger, trengte et sent straffespark fra Éver Banega for å slå poengløse Akhisarspor 3-2 i Tyrkia etter å ha fått en spiller utvist og gitt fra seg to måls ledelse. Krasnodar og Sevilla er tre poeng foran Standard Liège, som tapte 1-2 i Krasnodar.

Astana og Dinamo Kiev tok et langt steg mot cupspillet med hver sin seier torsdag, over henholdsvis Jablonec og Rennes. Tetduoen er fem poeng foran Rennes og seks foran Jablonec.

