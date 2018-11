Argentina med sjumilssteg mot fotball-VM

sport

Argentina ble nummer tre bak Brasil og Chile i den søramerikanske kvalifiseringen, Panama nummer fire bak USA, Canada og Jamaica i Concacaf-kvalifiseringen. De gjør opp om en VM-billett i to kamper, og Argentina har et klart overtak før returkampen i Panama by tirsdag.

Mariana Larroquette og Eliana Stabile ga Argentina to måls ledelse ved pause i Buenos Aires-forstaden Avellaneda. I annen omgang økte Yamila Rodríguez og Stabile seiersmarginen hver sin gang.

Laget som vinner sammenlagt blir det 20. som kvalifiserer seg til VM-sluttspillet. Noen timer tidligere blir Nederland eller Sveits det 19. i det europeiske toeromspillet.

De fire siste plassene går til tre afrikanske lag og ett fra Oseania. Deres kvalifiseringer skal være ferdig senest 1. desember, en uke før sluttspilltrekningen i Paris.

Disse er allerede VM-klare, Europa: Frankrike, England, Italia, Norge, Skottland, Spania, Sverige, Tyskland.

Asia: Australia, Japan, Kina, Sør-Korea, Thailand.

Concacaf: USA, Canada, Jamaica.

Sør-Amerika: Brasil, Chile.

Norge kvalifiserte seg til sitt åttende VM-sluttspill av like mange mulige ved å vinne sin gruppe foran europamester Nederland.

