Curry skadd da Warriors' seiersrekke ble brutt

Mest bekymringsfull var superstjernens skade. Curry var forfulgt av skader forrige sesong og spilte bare 51 kamper. Denne sesongen så han ut til å være tilbake på topp inntil han i 3. periode tok seg til låret og måtte ut med det som trolig er en muskelskade.

– Jeg håper det går bra med ham. Jeg må snakke med ham i morgen og høre hvordan det går, sa lagkamerat Kevin Durant.

Curry scoret bare 10 poeng før han måtte ut. Han scoret minst 23 i sesongens 10 første kamper, deriblant en oppvisning med 51 poeng på tre perioder.

Eric Bledsoe førte an for Bucks med 26 poeng da laget tok sin niende seier på 11 kamper.

Warriors står med ti seirer og to tap etter torsdagens hjemmenederlag. Dermed er Toronto Raptors best i ligaen med 10-1.

– Noen ganger må du få en på trynet for å minnes om hvor vanskelig det er å vinne i denne ligaen, sa Warriors-trener Steve Kerr.

Oklahoma City Thunder tok sin sjuende strake seier med 98-80 over Houston Rockets selv om laget spilte uten ankelskadde Russell Westbrook. Carmelo Anthony traff med bare ett av 11 skudd for Rockets og scoret to poeng på en marerittkveld.

Kyrie Irving scoret 18 av sine sesongbeste 39 poeng i siste periode og forlengningen, deriblant en trepoenger 1,1 sekund før slutt i ordinær tid, da Boston Celtics slo Phoenix Suns 116-109 etter å ha ligget under med 22 poeng i 3. periode.

