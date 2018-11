Timbers slo ut erkerivalen i MLS-sluttspillet

sport

Etter 2-1-seieren i første kamp så Portland ut til å sikre sammenlagtseier da Sebastian Blanco utlignet til 1-1 i det 73. minutt av torsdagens returkamp i Seattle. Raul Ruidiaz ville det annerledes, og han tvang fram ekstraomganger med sitt 2-1-mål i tredje overtidsminutt.

Det var Ruidiaz' tredje mål i de to kvartfinaleoppgjørene, etter at han scoret bortemålet i første kamp og 1-0-målet torsdag.

Dairon Asprilla sendte Portland foran igjen tidlig i ekstraomgangene, men et straffespark fra Nicolas Lodeiro etter hands betydde at lagene var like langt på 4-4 sammenlagt. Ettersom bortemålsregelen ikke gjelder i ekstraomgangene ble det straffesparkkonkurranse.

Will Bruin skjøt i stolpen for Sounders, mens Osvaldo Alonsos skudd ble reddet. Liam Ridgewell misset for gjestene, men Asprilla satte inn det siste sparket til 4-2-seier.

Portland-feiren kunne dermed feire seier i nordvestderbyet som regnes som den aller heteste rivaliseringen i MLS. Laget er klar for semifinale mot Real Salt Lake eller Sporting Kansas City. De tre siste returkampene i MLS-kvartfinalene spilles alle søndag.

(©NTB)