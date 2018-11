Carlsen med ny remis: – Skulle gjerne gjort mer ut av det

sport

– Jeg synes jeg sto litt ubehagelig i åpningen, men så klarte jeg å utligne, sa Carlsen til NRK.

– Plutselig fikk jeg en liten fordel i sluttspillet, men jeg tror jeg ikke hadde store sjanser. Jeg skulle gjerne gjort mer ut av det, la han til.

Amerikaneren hadde hvite brikker etter første hviledag, og Caruana signaliserte tidlig at han ville ha remis etter en liten feil.

– Jeg trodde jeg hadde et lite overtak helt i starten, men så gjorde jeg en feil, og da var det likt, sa Caruana til NRK.

Spådde tidlig remis

Vinnermulighetene til Carlsen var små, og etter 24 trekk var også dronningene byttet. Ekspertene spådde en tidlig remis, men Carlsen nektet å gi seg og spilte videre.

Caruana fortsatte imidlertid å forsvare seg med sikre trekk, og til slutt måtte den regjerende verdensmesteren gå med på poengdeling. Partiet var over etter drøye fire timer spilt.

– Det var synd, men jeg tror ikke jeg mistet noe stort, sa Carlsen.

Stillingen er 1,5-1,5 etter tre VM-partier.

Hadde fri

Carlsen og Caruana innledet London-VM med remis i et sju timer langt maratonparti, før det ikke klaffet for nordmannen med hvite brikker i parti nummer to i London.

Søndag hadde spillerne VM-fri. Da brukte Carlsen dagen til å se Premier League-kampen mellom Chelsea og Everton på Stamford Bridge.

– Han har venner fra Norge her. Det er viktig å få avbrekk og kunne tenke på noe annet, sa Carlsen-manager Espen Agdestein til NTB.

Førstemann til 6,5 poeng blir verdensmester. Blir sjakk-VM spilt fullt ut med 12 partier og deretter et omspill, er det ikke over før 28. november.

(©NTB)