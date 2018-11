Norge med overveldende statistikk mot nasjonsligarivalene

sport

Mot fredagens motstander Slovenia har Norge seks seirer, en uavgjort og ett tap på åtte kamper, med total målforskjell 15-7.

Mot Kypros, som venter tre dager senere, har Norge perfekt statistikk: Ti kamper, ti seirer, med 26-4 i målforskjell.

Det blir en stor utfordring å forsvare den statistikken, men belønningen er opprykk til B-divisjonen i nasjonsligaen og en garantert ekstrasjanse dersom neste års EM-kvalifisering ikke gir ønsket utfall.

To mareritt

Mot Slovenia har Norge hatt mange oppturer, men også to brutale nedturer. 0-0-kampen i EM-sluttspillet i Arnhem i 2000 så lenge ut til å føre Norge til den første kvartfinale i et EM eller VM noensinne. To spanske overtidsmål mot Jugoslavia, det siste etter at Norges kamp var blåst av, førte i stedet til at Norge var slått ut av det som fortsatt er det siste sluttspill Norges A-landslag for menn har deltatt i.

I 2013 fikk Norge sitt første tap mot Slovenia, i Per-Mathias Høgmos debutkamp som landslagssjef. Han overtok ansvaret da Egil «Drillo» Olsen på sjokkerende vis fikk sparken, og flaks med andre resultater gjorde at Norge med seier ville være nær omspill om VM-plass. I stedet ble laget overkjørt og slått 3-0.

Da er nedturene beskrevet, og 16 seirer står igjen. Nils Johan Semb fikk sin første seier som landslagssjef da Norge vendte til 2-1 i Ljubljana i 1998, på en stadion som nå er en slette overgrodd av ugress. Året etter sikret Norge EM-billett for første gang i historien med 4-0 på Ullevaal.

Åge Hareide (3-0 hjemme, 3-2 borte), Drillo (2-1 hjemme) og Lagerbäck (1-0 hjemme) har også seirer i turneringskamper mot Slovenia.

Ti av ti

Mot Kypros, som venter i nasjonsligafinalen mandag, er statistikken derimot plettfri. Siden 1988 har Norge møtt kypriotene ti ganger (ni i turneringskamper) og vunnet hver eneste gang.

Under Ingvar Stadheim ble det 3-0 borte og 3-1 hjemme i VM-kvalifisering. Drillo tok sin første kvalifiseringsseier med 3-0 på Kypros, og vi som så den kampen skjønte at noe var endret. Der det var omfavnelser etter seieren to år tidligere, var Drillo forbannet fordi spillerne ikke hadde utført hans plan til punkt og prikke.

Under Drillo ble det også 3-0 i returkampen, og han skulle lede Norge til ytterligere fem seirer over kypriotene (1995, 2010, 2011, 2012, 2013), i tillegg til en 7-0-seier over Estland i Larnaka under en vintersamling i 1995. Lagerbäck la også kypriotene under sin fot tidligere i høst, med 2-0 på Ullevaal.

Fortsetter Slovenia og Kypros sin rolle som hoffleverandører av poeng til Norges landslag, vil novembersamlingen avsluttes med norsk opprykksjubel.

(©NTB)