The Times: – FA vil skjære ned på antall utlendinger i Premier League

sport

Ifølge den britiske avisen kommer FA denne uken til å legge fram et forslag om at utenlandskvoten blir redusert fra 17 til 12 spillere i hver tropp.

FA ønsker at PL-klubbene skal omstille seg til en ny virkelighet etter at Storbritannia har gått ut av EU. Det skal etter planen skje 29. mars neste år. Fra den dagen vil andre regler for immigrasjon og arbeidstillatelser gjelde.

Hvis FA og Premier League ikke finner en løsning, kan det ifølge The Times bety at spillere fra EU-land i framtiden vil kunne få det tøffere med å bli innvilget arbeidstillatelse.

Et mulig scenario er at EU-spillere skal leve opp til de strenge kravene som for eksempel stilles til spillere fra Afrika. I dag har PL-klubbene mulighet til å ha opp til 17 utenlandske spillere i troppene sine. Fem av dem har i øyeblikket brukt kvoten fullt ut, deriblant Manchester City og Tottenham.

Premier League har tradisjonelt vært en liga med mange utenlandske spillere. I en serierunde for to uker siden var kun 62 av 220 spillere fra England.

(©NTB)