Nervøs Johaug ber folk dempe forventningene

Onsdag møtte hun til pressekonferanse i forkant av den tradisjonelle sesongåpningen i langrenn. Da var det gått 939 dager siden sist hun gikk et skirenn (seier i Skarverennet i april 2016).

– Jeg gleder meg veldig til å starte sesongen, og det er ikke verst bare å komme seg hit. Det er en stor dag for meg med tanke på at jeg er her og skal ha på meg startnummer igjen, sier Johaug i forkant av rennene som går fredag, lørdag og søndag.

– Det er klart man er nervøs når man ikke har gått konkurranser på over to år. Men først og fremst er dette en dag jeg har sett fram til veldig lenge, sier langrennsstjernen som ble utestengt for dopingbruk høsten 2016.

VM-dronning?

I langrennsmiljøet stilles det store forventinger til Johaug før comebacksesongen. Det meldes at hun har trent ekstremt godt, og flere eksperter har allerede utpekt henne til favoritt i VM i februar.

– Jeg må be folk dempe forventningene litt. Det er ikke bare å forvente at man skal være på det nivået man var da man forsvant ut. Selv om jeg har trent hardt, så har jeg med meg noe i ryggsekken også, ting som har preget meg som person og som idrettsutøver.

– Folk tror at det bare er å komme tilbake og ta seieren. Det kan jeg si at det ikke er. Samtidig setter jeg veldig pris på at folk har troen på meg og vil at jeg skal gjøre det bra, sier Johaug.

Bjørgen-støtte

Hun avslørte at hun har fått støttende ord fra skidronningen Marit Bjørgen, som la skiene på hylla etter forrige sesong.

– Vi utvekslet noen meldinger i helgen. Jeg tror Marit gleder seg til å se meg på TV igjen. Hun er sikkert minst like nervøs som meg, smilte Johaug.

– Det går på at man må stole på seg selv, at man vet at man har gjort en så god jobb som det er mulig å gjøre. Så må man senke skuldrene og gå inn i sin egen boble når konkurransen starter, sa hun om rådene fra Bjørgen.

