Gnabry sentral i komfortabel Tyskland-seier

Tyskerne har slitt i nasjonsligaen så langt i høst med tapte og uavgjort mot Frankrike, i tillegg til at de ble utklasset av Nederland. Torsdag var de ute etter å finne tilbake til formen i en treningskamp mot Russland.

Fra start var Gnabry et uromoment på topp for Tyskland, og etter åtte minutter var han på et av mange løp i bakrom. Bayern München-spilleren spilte inn til Leroy Sané, som hadde løpt seg fri bak forsvarerne. Manchester City-spilleren hadde ingen problemer med å trille inn 1-0 til høyre for keeper Andrey Lunec i Russland-målet.

I det 25. minutt fikk Tyskland corner. Joshua Kimmich slo inn, og etter en stuss havnet ballen i beina på en umarkert Niklas Süle, som enkelt plasserte inn 2-0.

Etter snaue 40 minutter viste Tyskland hvor enkelt det kan gjøres. Süle startet det hele med en pasning rett fram til 19 år gamle Kai Havertz på midtbanen, som spilte fri Gnabry på løp. Han fyrte av på første berøring og sendte ballen bak en sjanseløs Lunev.

I andreomgang var tyskerne komfortable og byttet hele fem spillere. Ingen av lagene scoret flere mål, og kampen endte 3-0.

