Tarik Elyounoussi trolig kampklar, uvisst om Lagerbäck våger å bruke ham

Torsdag trente det norske laget på kamparenaen i Ljubljana, Stozice stadion. De første 20 minuttene var åpne for pressen.

Tarik Elyounoussi er eneste spørsmålstegn i Lars Lagerbäcks landslagstropp før kampen mot Slovenia, etter å ha måttet gå ut med skade da AIK ble svensk seriemester søndag. Han har en sliten muskel i låret.

– Alle trente i dag. Vi har ingen spørsmålstegn utenom Tarik. Han trente for fullt. Vi evaluerer med medisinerne i ettermiddag, så avgjør vi om han er tilgjengelig og om vi vil bruke ham, sa Lagerbäck på pressekonferansen etter trening.

– Det er jeg og Perry (Per Joar Hansen) som tar beslutningen. Om medisinerne mener det er så ille at han kan forverre skaden så sier jeg dem ikke imot, men han så pigg ut på trening, og jeg tror ikke de vil nedlegge forbud mot spill. Det handler mer om faren for å bruke en spiller som kan «gå sönder» så vi må bytte ham, sa han.

Slovenia prioriteres

Han vil uansett ta ut sine elleve foretrukne til møtet til Slovenia, og ikke spare noen til kampen mot Kypros tre dager senere.

– Vi kommer til å ta ut det beste laget for å møte Slovenia. Så får vi se etter kampen hvor sliten den enkelte er. Det finnes to fullgode spillere i hver posisjon, stort sett, sa Lagerbäck.

Til slovenske medier sa han at han har stor respekt for hjemmelagets individuelle ferdigheter, selv om laget har byttet trener og mistet flere sentrale spillere.

– Om vi ikke er 100 prosent fredag, får vi problemer, sa Lagerbäck og kalte kamparenaen «fantastisk».

Før samlingen har landslagssjefen mottatt forfall fra to sentrale spillere i midtstopper Kristoffer Ajer og stjernespissen Joshua King.

Norge møter Slovenia fredag og Kypros mandag i UEFAs nasjonsliga. Begge kampene spilles på bortebane.

