VIF tok innpå tabelltopp Storhamar

VIF vant enkelt «kampen om Oslo» mot M/S, og samtidig tapte Stavanger borte mot Lillehammer. Storhamar vant etter straffeslag borte mot Frisk Asker, men med to poeng mot VIFs tre, knappet Oslo-laget innpå ledelsen i serien. VIF er nå to poeng bak serieleder Storhamar med én kamp mindre spilt.

Målshow

Vålerenga hadde spilt i ni minutter mot MS da de vant en dropp i offensiv sone. Martin Røymark fintet et skudd og spilte til Brede Csiszar, som med et slagskudd sendte VIF opp i 1-0-ledelse. Derfra og ut klarte laget fra Manglerud aldri å by på de store problemene, og det sto til slutt 6-0 på måltavla.

Frisk Asker gikk i strupen på serieleder Storhamar og ledet noe overraskende 2-0 etter 23 minutter spilt. Christian Kåsastul sendte askerbøringene i føringen etter 18 minutter, og Mats Frøshaug doblet ledelsen tre minutter ut i midtperioden.

Simen Edvardsen og Joel Johansson reduserte for gjestene, og på stillingen 2-2 spilte lagene jevnt i Askerhallen. To minutter før slutt klinket Frisk Askers Sean McMonagle til, men pucken gikk i tverrliggeren.

Kampen gikk til forlengning og deretter straffeslag. Den ble avgjort da Eirik Salsten satte inn Storhamars fjerde straffe etter at også Jens Jakobs hadde satt sin. Frisk Asker bommet på sine fire straffer.

Stavanger-tap

Tabelltreer Stavanger hadde en vanskelig bortekamp mot tabellnabo Lillehammer, og etter fire minutter sendte Jacob Noer vertene i ledelsen. Åtte minutter senere satte Sondre Bjerke inn 2-0. Stavanger kjempet seg tilbake og reduserte til 2-2 før første pause etter scoringer av Peter Lorentzen og Mario Lucia.

Bjerke ble tomålsscorer da han satte inn 3-2 etter 25 minutter. Joey Benik satte inn 4-2, før Brandon Burlon tente et lite håp for gjestene med 3-4-scoring to minutter før slutt. Flere mål ble det ikke.

Stjernen vant i bunnen

Stjernen kjempet seg til en forventet seier borte mot Ringerike. Kampens første mål kom ved Peter Lindblad i det sjuende minuttet, før Karel Slavata nettet under minuttet senere.

Joachim Engesveen reduserte til 1-2 for vertene før første pause, men for gjestene var alt annet enn seier godt nok, og Albind Lindgren økte ledelsen da halvtimen var spilt. I tredje periode utlignet Ringerike to ganger, men Magnus Haugens scoring i det 52. minutt sørget for 3-2-seier for østfoldingene.

