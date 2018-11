Comeback-Johaug vant langrennsåpningen i suveren stil

sport

Det skjedde 958 dager etter at 30-åringen fra Dalsbygda gikk sitt forrige skirenn i FIS-regi.

– Jeg klarte det!, utbrøt Johaug da hun møtte langrennsledelsen i målområdet rett etter løpet i klassisk stil.

– Det var veldig spesielt å gå her i dag. Det er så utrolig godt å komme tilbake igjen til langrennsfamilien. Å komme opp hit og møte alle jeg har gått sammen med i mange år, å høre brølene løypa og sekunderingene. Det var en spesiell følelse, fortsatte hun i seiersintervjuet med NRK.

Østberg nærmest

Johaug fikk matching av Ingvild Flugstad Østberg helt i starten, men ledet klart allerede ved passeringspunktet på 2,2 kilometer.

Etter halvgått løp var Johaug 15,5 sekunder foran Østberg, som fortsatt var nærmeste utfordrer. Tendensen var hele veien at Østberg var nærmest Johaug, men at sistnevnte kom til å vinne uten problemer.

Slik ble det også. Johaug vant i suveren stil, mens Østberg endte 23,9 sekunder bak og tok annenplassen. Fra henne skilte det dessuten 35,9 sekunder ned til treer Kari Øyre Slind.

Utklasset

Heidi Weng var regnet blant Johaugs utfordrere fredag, men hun fikk et brutalt tungt løp. Forrige sesongs verdenscupvinner endte hele 1.58,7 minutt bak Johaug på 7.-plass.

Flere sterke løpere ble også fullstendig fragått av en Johaug i superslag. Firer Astrid Uhrenholdt Jacobsen endte 1.21,3 bak, mens Ragnhild Haga på 5.-plassen var 1.33,1 minutt bak.

Det har naturlig nok kriblet ordentlig i kroppen til Johaug de siste dagene, ukene og månedene. Hun gikk sist konkurranse da hun vant mosjonsløpet Skarverennet i april 2016.

Johaug var siden utestengt i 18 måneder etter å ha testet positivt for et forbudt stoff etter bruk av en leppekrem i september 2016. Det gjorde at hun mistet to fulle sesonger med skirenn, deriblant OL sist vinter.

