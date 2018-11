Fotball-VM kan inngå i gigantisk FIFA-salg

sport

Det er WDR og Süddeutsche Zeitung som har fått innsikt i dokumenter. FIFA svarer at informasjonen er hentet fra «et gammelt dokument, et av mange hundre i FIFA-systemet».

Den mulige avtalen skal blant mye annet inneholde rettigheter for en verdensomfattende nasjonsliga og en oppgradert klubb-VM-turnering. Fotball-VM for menn skal også til en viss grad være inne som et element.

Ifølge de tyske mediene skal de mulige investorene ha tette koblinger mot Saudi-Arabia.

For et år siden luftet FIFA-president Gianni Infantino ideen om et megasalg av diverse rettigheter. Dette førte til skarpe protester fra Det europeiske fotballforbundet (UEFA) og europeiske klubber.

(©NTB)