Haver-Løseth i topp 10 før Levi-finalen

29-åringen er 1,29 sekunder bak Shiffrins ledertid. Haver-Løseth gjorde ingen store feil og var i mål som nummer åtte. Senere ble hun dyttet ned to plasseringer.

De åtte første startende utgjorde en stund også de åtte beste på resultatlistene. Fra startnummer 15 ble Haver-Løseth den første løperen til å bryte seg inn i gruppen.

Spjelkavik-alpinisten sto over verdenscupåpningen i Sölden for tre uker siden, men lørdag var hun klar til å komme i gang med vintersesongen. Førsteomgangen tyder på at hun ikke er så altfor langt unna der hun vil være.

Maren Skjøld ligger på en foreløpig 18.-plass. Hun er 1,73 sekunder bak ledertiden. Deretter følger det lovende stjerneskuddet Thea Stjernesund som nummer 24 (bak med 2,03).

Kristin Lysdahl, Mina Fürst Holtmann og Kristine Haugen greide ikke å ta seg videre som en av de 30 beste.

Shiffrin har dominert slalåmsporten heftig de siste årene. Amerikaneren var først ut fra start og skaffet seg en ledelse ingen har klart å matche i første omgang. Hun er 14/100 sekund foran svenske Frida Hansdotter.

Lørdagens slalåmrenn ble utsatt i tre kvarter som følge av sterk vind. Startpunktet ble i tillegg flyttet lenger ned i bakken.

(©NTB)