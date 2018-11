Målløst for Italia mot Portugal

sport

Den går hjemme mot Polen tirsdag. Polakkene kan ikke unngå å bli sist og har ikke mye å spille for.

For Italias ganske ferske landslagssjef, Roberto Mancini, ble ikke gjensynet med San Siro-stadion i Milano som han ønsket.

Italia endte med en seier, to uavgjort og et tap i Nations League. Det var 73.000 tilskuere på plass for å se «nye» Italia slite med å bryte ned en sterk Portugal-defensiv. Italienerne var førende i store deler av kampen.

Cristiano Ronaldo har tatt en pause fra landslaget og var ikke med til Italia.

C-divisjonen sikret Skottland seg en gruppefinale hjemme mot Israel tirsdag. Skottene slo lørdag Albania med hele 4-0 borte.

