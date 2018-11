Nordtveit: – Bjørn trengte ikke gjøre stort

sport

– Det var et innkast som etter hvert landet hos Markus (Henriksen). Han spilte ut til Moi, og det så ut som han skulle legge inn. Men så skrek jeg på ballen, og han så at jeg kunne legge inn mer upresset. Jeg fikk nokså god tid og gikk «all in» på at ballen skulle hardt akkurat dit den kom, på pannen til Bjørn, sa han til NTB.

– Men det var greit å ha en spiller foran mål som vant i lufta mot keeper?

– For Bjørn var det ikke mye å gjøre. Det var bare å sette fram pannen, gliste Nordtveit.

Målet ga Norge 1-1 og fortsatt tabelltopp i nasjonsligaen. Nå er det duket for en thriller mandag kveld.

– Ja, vi liker å lage litt show, sa Nordtveit.

Han mener Norge var klart best utenom det første kvarteret, da Slovenia også tok ledelsen.

– Jeg synes vi gjorde en god kamp bortsett fra de første 15 minuttene. Da hang vi ikke helt med i duellspillet og kom litt for sent inn i situasjonene. De fikk en sjanse, og de trenger ikke så mange før de setter ballen i nota, sa han.

– Likevel spilte vi kontrollert, beholdt roen og kom til en del sjanser vi burde ha satt. Det var viktig at vi fikk den inn til slutt. Det målet kan være verdt mye. Nå ligger det fremdeles i våre hender.

Lørdag er det restitusjonstrening i Ljubljana før landslaget setter kursen mot Kypros.

– Det er viktig å restituere godt, og så reiser vi til Kypros med en god følelse, sa Nordtveit.

