To mann utestengt for nedrykkstruede Kypros

Forsvarskjempen Demetriou har ennå ikke sonet ferdig utelukkelsen etter at han ble utvist mot Slovenia forrige måned, mens Margaça fikk sitt annet gule kort i nasjonsligaen mot Bulgaria fredag.

For Kypros glapp sjansen til gruppeseier da Bulgaria utlignet til 1-1 rett før slutt, mens det ene poenget var nok til å dømme Slovenia til sisteplass og nedrykk. Kypros ender uansett på 3.-plass i gruppen, men har likevel mye å spille for mot Norge.

Laget er nemlig i stor fare for å rykke ned som dårligste treer. Fordi det bare er tre lag i gruppe A er det ikke automatisk nedrykk for jumbolaget i den gruppen. Den dårligste av de fire treerne, målt i resultater mot de to beste i egen gruppe, må ned i D-divisjonen.

Med tap mot Norge vil Kypros ha bare ett poeng på den tabellen, ettersom de fire poengene laget tok mot Slovenia strykes. I alle de andre gruppene vil treeren ha minst tre poeng på treertabellen, og Kypros må dermed slå Norge for å ha sjanse til å unngå nedrykk.

Mens Bulgaria møter et lag som ikke har mer enn æren å spille for, har Norges motstander mandag all grunn til å kjempe for seier.

Kypros må bryte en barriere for å greie det. Norge har vunnet alle de ti tidligere landskamper mellom landene, med total målscore 26-4. Bulgaria har for øvrig vunnet alle sine tre tidligere kamper mot Slovenia, med totalt 7-1.

Mens Kypros har to utestengte spillere, er det ingen norske som må sone for kort.

Bulgaria har Todor Nedelev utestengt for gule kort i kampen mot Slovenia.

