Kane tok England fra nedrykk til gruppeseier

England var ute etter å revansjere sommerens semifinaletap for Kroatia, men lenge så det stygt ut. Kroatene ledet 1-0 på Wembley og lå an til å vinne gruppa, men etter en vill avslutning avgjorde Kane til 2-1 fem minutter før slutt.

Dermed vant engelskmennene nasjonsligaens gruppe 4 i A-divisjonen foran Spania, mens Kroatia rykker ned til B-divisjonen. England går samtidig til semifinalene, som spilles i juni 2019.

Sjansesløseri

Det var England som tok tak fra start i søndagens oppgjør. Etter ti minutter ble Raheem Sterling spilt fram av Kane, men avslutningen gikk rett på keeper Lovre Kalinic. Den påfølgende corneren ble stusset ned i beina til en umarkert Kane, men Tottenham-juvelen sleivsparket fra fire meter.

Minutter senere fikk Tottenham-spissen sjansen igjen. Kalinic stormet ut og avverget et gjennomspill, men ballen havnet igjen i beina til Kane på drøye 20 meter. Superspissen fikk to forsøk, men klarte ikke å sette ballen i mål.

Lagene gikk til pause på 0-0, og Kroatia hadde all grunn til være fornøyde med det.

I det 57. minutt ble Nikola Vlasic spilt igjennom på høyrekanten. Han slo inn langs bakken til Andrej Kramaric, som fikk ballen på seks meter. Kroaten holdt på ballen, fintet både én og to spillere og avsluttet via beinet til Eric Dier og i mål.

Scoringen kom mot spillets gang, men betydde at England måtte ha to scoringer for ikke å rykke ned til B-divisjonen i nasjonsligaen.

Helomvending

Med tolv minutter igjen av kampen fikk England innkast høyt i banen. Joe Gomez kastet langt inn, og etter en stuss fikk Kane ballen på bakerste stolpe. Avslutningen hans traff keeper og rullet foran mål, der Lingard enkelt kunne dytte ballen i mål.

Minutter senere reddet samme mann et skudd på streken foran eget mål.

Etter et frispark på venstresiden fra Ben Chilwell stormet Kane inn på femmeteren. Til øredøvende jubel på Wembley skled VMs toppscorer inn 2-1 seks minutter før slutt, og sikret med det gruppeseier.

