Lyn berget plassen i Toppserien med knusende seier

Kringsjå-laget hadde 1-0 å gå på fra første oppgjør mot Oslo-naboen.

I returoppgjøret på Greibanen skrudde Lyn på turboen og ledet 3-0 til pause etter nettkjenninger fra Camilla Lindberg, Linn Huseby og Camilla Huseby. Kvarteret før slutt fastsatte Maren Hagfors Thoresen sluttresultatet til 4-0.

Dermed spiller Lyn i Toppserien også i 2019. Laget rykket opp fra 1. divisjon før årets sesong etter å ha mislykkes i kvalifiseringen i 2016.

Grei lå lenge an til direkte opprykk, men trøblet i høstsesongen og ble passert av Hamar-laget Fart. Hedmarkingene erstatter Grand Bodø som tar turen ned. Dermed spilles kommende Toppserie-sesong uten lag nord for Trondheim for første gang siden 2012.

