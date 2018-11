Maars Johnsen og Johansen sto over Norge-økt

sport

Johnsen pådro seg en ankelskade i 1-1-kampen mot Slovenia fredag. Han utlignet for Norge i sluttminuttene. Nederland-proffen er et stort spørsmålstegn før kampen mot Kypros mandag. Trolig spiller han ikke.

– Han kunne absolutt ikke trene i dag. Det tvilsomt. Det er det ingen tvil om, sa landslagssjef Lars Lagerbäck om Johnsen og kampen mandag.

For Johansen er det sannsynligvis mer snakk om å justere belastningen at han sto over treningen.

Han spilte en ganske svak kamp mot Slovenia og ble byttet ut. – En del av grunnen til at jeg er byttet ut en del, kan være klubbhverdagen. Jeg spiller også på et godt landslag med god konkurranse, sa Johansen.

