To endringer for Norge, Stefan Johansen starter ikke

Birger Meling kommer inn som venstreback i stedet for Haitam Aleesami, som fikk en smell i skulderen mot Slovenia. Det er uklart om skadene er årsak til byttene. Johansen og Aleesami er begge oppført blant reservene. Det er også Bjørn Maars Johnsen, som pådro seg en vond ankelskade etter å ha scoret utligningsmålet i Ljubljana.

Omar Elabdellaoui har avsluttet de fem første nasjonsligakampene som Norges kaptein etter at Stefan Johansen ble byttet ut, men denne gang får Elabdellaoui lede laget ut på banen.

Johansen startet alle årets ni første landskamper, men ble byttet ut i sju av dem.

Iver Fossum spiller fra start for første gang i en turneringskamp for Norge, etter at han var ubenyttet reserve fredag.

Ola Kamara fortsetter som Tarik Elyounoussis makker på topp i kampen der Norge må matche Bulgarias resultat mot Slovenia for å bli gruppevinner og rykke opp.

Juventus-talent på topp

Kypros kjemper derimot for å unngå nedrykk, og landslagssjef Ran Ben Simon gjør tre endringer i elleveren som spilte 1-1 mot Bulgaria. Nikolas Iannou kommer inn for utestengte Renato Margaça, mens Valentinos Sielis erstatter Giorgos Efrem på midtbanen og Grigoris Kastanas spiller på topp i stedet for Andreas Makris.

20-årige Kastanas spiller for Juventus' U23-lag og er en av tre utenlandsproffer i laget. Sielis (sørkoreanske Gangwon) og Konstantinos Laifis (belgiske Standard Liège) er de andre. Kaptein Jason Demetriou er i likhet med Margaça utestengt, mens stjernespiss og Ståle Solbakken-elev Piero Sotiriou er uaktuell på grunn av skade.

Norge stilte med bare utenlandsproffer i Slovenia, men RBK-spiller Meling sørger for at det er en hjemlig spiller på banen i Nikosia.

Gratis adgang

Det kypriotiske fotballforbundet besluttet etter 1-1-kampen mot Bulgaria å tilby gratis inngang på kampen mot Norge for å takke tilhengerne for støtte i tidligere kamper og sikkert for å få flere tilskuere i kampen for å berge plassen i C-divisjonen.

Som ledd i sjarmoffensiven stilte Piero Sotiriou, Fotis Papoulis (begge skadd) og utestengte Renato Margaça opp utenfor stadion for å ta bilder med tilskuere og signere autografer.

Kypros må slå Norge for å være sikker på å forbli i C-divisjonen, men kan få hjelp om Romania tar poeng borte mot Montenegro tirsdag. Vinner Romania, kan Kypros eventuelt greie seg selv med tap.

Slik er lagene:

Norge (4-4-2):

1 Rune Almenning Jarstein – 14 Omar Elabdellaoui (kaptein), 6 Håvard Nordtveit, 5 Sigurd Rosted, 2 Birger Meling – 23 Iver Fossum, 19 Markus Henriksen, 18 Ole Selnæs, 11 Mohamed Elyounoussi – 7 Ola Kamara, 10 Tarik Elyounoussi.

Reserver: 12 Ørjan Nyland, 22 Sten Grytebust, 3 Even Hovland, 4 Tore Reginiussen, 8 Stefan Johansen, 9 Alexander Sørloth, 13 Haitam Aleesami, 15 Sander Berge, 16 Jonas Svensson, 17 Martin Linnes, 20 Martin Ødegaard, 21 Bjørn Maars Johnsen.

Kypros (4-4-2):

1 Kostas Panayi – 13 Giannis Kousoulos, 4 Giorgos Merkis (kaptein), 19 Konstantinos Laifis, 3 Nikolas Iannou – 8 Kharalambos Kyriakou, 18 Kostakis Artymatas, 5 Valentinos Sielis, 11 Andreas Avraam – 20 Grigoris Kastanos, 15 Panagiotis Zachariou.

Reserver:

12 Urko Pardo, 22 Andreas Khristodoulou – 2 Andreas Karo, 6 Andreas Makris, 7 Giorgos Efrem, 9 Onisiforos Roushias, 10 Ioannis Hadjivasili, 14 Vincent Laban, 16 Gerasimos Fylaktou, 17 Khristos Wheeler, 21 Vasilis Papafotis, 23 Giorgios Ekonomides.

Dommer: Istvan Vád, Ungarn.

