Kamara: – Viktig å vise at jeg kan score viktige mål

Med to scoringer senket han Kypros og sørget for at Norge ble gruppevinner. Det gjorde han etter å ha fått mye kritikk for fredagens prestasjon.

– Jeg følte meg ikke så «sharp» mot Slovenia. Jeg er ikke så opptatt av hvordan jeg spilte, men det var tre-fire situasjoner der jeg følte at hvis jeg var skarpere så ville jeg scoret. Jeg var sykt fokusert foran denne kampen på at jeg skulle være skarp og score på det jeg fikk. Det gjorde jeg, og det er deilig, sa han til NTB etter å ha skutt Norge til gruppeseier.

– På det første så jeg Omar (Elabdellaoui) i øyekroken. Jeg løp tidlig inn, og han headet den perfekt til meg. Jeg fikk den litt på sølvfat. Den kom også foran meg, så jeg ikke måtte strekke meg bakover, for da kan den fort gå over, sa han.

– Det er viktig å sette den som spiss. Da fikk vi mye mer ro i laget. Det kunne blitt stressende hvis vi ikke hadde scoret, men bommet og bommet, og så fått høre at Bulgaria hadde gått opp til 1-0.

Punktert

Norges ledermål kom beleilig snaut ti minutter før pause, og Kamaras 2-0-mål på et hjørnespark fra Ole Selnæs helt i begynnelsen av annen omgang punkterte langt på vei spenningen.

– Jeg satte den også, og da fikk vi enda mer ro, sa MLS-proffen, som scoret fem av landslagets 16 mål i år selv om han spilte bare fire kamper. Han innledet året med hattrick mot Australia og kunne ha avsluttet det med hattrick mot Kypros. På 2-0 var han to ganger alene gjennom, men valgte å sentre.

– Jeg burde nok vært litt mer grådig i de situasjonene, og jeg hadde i tillegg en svær bom mot Panama i juni, så det kunne blitt mange mål. I dag var det nok med to, men det er viktig for meg å vise at jeg kan score i viktige kamper. Det er på scoringer jeg måler meg selv som spiss, sa han til NTB.

God framtid

– Kanskje Lars (Lagerbäck) også har fått en følelse av at jeg er en spiller som kan score i kampene hvor vi trenger mål.

Kamara har stor tro på landslagets framtid.

– Gutta har satt standarden ved å sette oss i posisjon til å kunne vinne gruppa, og det er deilig når vi klarer det. Det er mye kvalitet i laget, mange bra spillere og kamp om alle plasser. Jeg tror også det norske folk synes det er gøy å se oss spille, sa han.

