Molde-spiller slipper to nye voldtektspåstander

Det bekrefter Molde-spillerens nye advokat, Mette Yvonne Larsen, til NRK tirsdag.

Det var advokat John Christian Elden, som representerer kvinnene i to av de tre sakene, som ville at politiet skulle se på påstandene etter at fotballspilleren ble frikjent for den ene saken i første rettsinstans i august 2017. Kvinnen anket dommen til lagmannsretten.

De nye sakene var fra Sverige i 2015 og Norge i 2014. 2015-saken ble aldri åpnet igjen, mens 2014-saken ble henlagt av Vest politidistrikt.

– Sakene er henlagt. De fant ingen straffbare forhold. Politiet vurderte at bevisene klart talte mot straffbare forhold, sa Larsen til NRK.

Larsen opplyser at de vurderer å anmelde kvinnen fra 2014-saken for «sjikane». Fotballspilleren og kvinnen fra 2014-saken var kjærester det året.

– Det er liten tvil om at politiet sin melding i saken skildrer en voldtekt, mener Elden.

Episoden fra nachspielet fra 2017 skal fortsatt behandles i lagmannsretten februar 2019.

